« La Carte aux trésors » du 21 octobre : ce soir sur France 3, direction la Haute-Garonne (vidéo)

4.9 ( 8 )



Annonces





« La Carte aux trésors » du 21 octobre 2020. Ce soir sur France 3 nouveau numéro de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Et ce soir il nous entraîne à la découverte de la Haute-Garonne dans une zone de jeu qui s’étend le long de la Garonne, depuis Saint-Bertrand-de-Comminges jusqu’à Toulouse, en passant par le Pays lauragais.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

« La Carte aux trésors » du 21 octobre 2020 : au programme ce soir

Ce soir, Cyril Féraud vous emmène à la découverte du département de la Haute-Garonne !

Deux nouveaux candidats qui ignorent tout de ce qui les attend, vont se lancer dans une aventure hors du commun. Chacun à bord de son hélico : le rouge et le bleu.



Annonces





Pour atteindre le trésor, nos deux candidats, Marie et Pape, devront résoudre des énigmes pour retrouver la mythique Rose des Vents qui se cache quelque part dans cette zone de jeu qui s’étend le long de la Garonne, depuis Saint-Bertrand-de-Comminges jusqu’à Toulouse, en passant par le Pays lauragais.

Vous découvrirez tous les secrets de cette belle région.

A la découverte de la brique toulousaine, cette fameuse brique rose qui donne ce caractère si particulier à de très nombreuses constructions de la région.

Nos candidats s’envoleront ensuite sur les traces des pionniers de l’Aéropostale, Latécoère, Mermoz, ou encore Saint-Exupéry : des noms célèbres qui ont bâti l’une des plus belles aventures technologiques du XXe siècle.

Enfin, nous partirons à la recherche d’une petite fleur aux vertus magiques : le pastel. Utilisée pour la teinture textile ou dans la cosmétique et qui a fait la richesse de la région dès le Moyen-Âge et à la Renaissance.

Rendez vous pour une nouvelle CARTE AUX TRESORS en Haute-Garonne.

Rappel du principe de l’émission

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !

Vidéo

On termine comme toujours avec les superbes images de votre émission…

🚁😍 Partez à la découverte de la Haute-Garonne dans un nouveau numéro inédit de #LaCarteAuxTrésors avec @cyrilferaud ! Rendez-vous mercredi à 21.05 ! pic.twitter.com/kPetqhamP0 — France 3 (@France3tv) October 17, 2020

« La Carte aux trésors » revient ce soir sur France 3 et sur France.TV. Accompagnerez-vous Marie et Pape dans leur périple ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés