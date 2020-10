5 ( 7 )



Annonces





Quelle est la star internationale de « Mask Singer » saison 2 ? Cette question vous allez vous la poser durant plusieurs jours et jusqu’à samedi soir au moins. Et oui c’est ce samedi 25 octobre 2020 que cette personnalité fera son apparition dans le programme pour une seule et unique soirée. Au programme 2 prestations et une enquête express pour Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, les 4 enquêteurs de « Mask Singer ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Quelle est la star internationale de « Mask Singer » saison 2 ? : un premier indice

Histoire de nous aider un peu, TF1 et la production de l’émission nous offrent un premier indice.

Indice n°1 : « Dans ma carrière, j’ai fait partie d’un groupe »



Annonces





#MaskSinger

Découvrez le TOUT 1ER INDICE sur la Star Internationale qui débarque samedi dans Mask Singer 🎭

De quoi vous lancer dès maintenant dans l'enquête 🔎

RDV samedi sur @TF1 & @MYTF1 avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique @kevadamsss & @CamilleCombal ✨ pic.twitter.com/2b94yB9x3E — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) October 19, 2020

Cet indice vous aide t-il ? Certes il est un peu vague mais il peut déjà nous mettre sur quelques pistes non ?

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 2 ne fait que commencer et vous pouvez comptez sur nous pour nous faire l’écho des prochains indices sur les 10 masques ou plutôt costumes encore en compétition.

Pourquoi 10 ? Parce le Loup et la Bouche ont déjà été démasqués bien sûr ➭➭➭ VOIR ICI

Pour la suite rendez-vous samedi soir TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés