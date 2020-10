« Mask Singer » du 17 octobre 2020 : Le loup et la bouche déjà démasqués, les premières rumeurs sur les autres costumes !

4.9 ( 8 )



« Mask Singer » du 17 octobre 2020. C’est déjà fini pour le premier numéro de la saison 2 de « Mask Singer ». Une longue soirée durant laquelle tous les costumes ou presque nous ont été présentés. Et oui il nous manque la star internationale qui sera présente la semaine prochaine pour une seule et unique soirée.



De très nombreux indices nous ont été dévoilés ce soir et nous y reviendrons ultérieurement, masque par masque, costume par costume.

Mais pour ce soir, nous allons nous contenter des deux personnalités déjà démasquées et des premières rumeurs concernant les autres costumes.



« Mask Singer » du 17 octobre 2020 : le loup était une louve

Le loup était une louve, une grande championne de natation : Laura Manaudou. Et c’est à l’unanimité que nos 4 enquêteurs de choc ont trouvé la bonne réponse.

Et derrière la bouche se cachait…

Derrière la bouche se cachait une actrice qui a tourné avec les plus grands et qui compte à son actif plusieurs millions d’entrées. C’est en effet Frédérique Bel qui se cachait derrière le plus original des costumes de cette saison 2.

« Mask Singer » du 17 octobre 2020 : premières rumeurs sur les autres masques et costumes

Du côté des autres masques et/ou costumes, voici ce qui se dit notamment sur les réseaux sociaux :

– Pour l’instant il semblerait que les perroquets fassent l’unanimité. Sur la toile, tout le monde ou presque est persuadé qu’il s’agit des frères Igor et Grichka Bogdanoff. On cherche encore le rapport avec certains indices, mais bon..;

– Pour le masque de la renarde, le nom d’Ines Reg revient à plusieurs reprises;

– Pour la pieuvre, deux noms se détachent : Isabelle Mergault et Armelle;

– Chez le hibou, on opte pour Patrick Simpson-Jones, Bernard Minet et/ou Jacky;

– Le manchot divise. Plusieurs noms sont cités comme Jeanne Mas, Larusso ou Tal;

– Le dragon laisse perplexe et aucun nom ne se détache vraiment pour le moment;

– Idem pour le robot où plusieurs noms sont cités parmi d’anciens candidats de télé-crochets (The Voice, Star Academy);

– L’araignée ne fait pas non plus l’unanimité. Si le nom de Rachel Legrain-Trapani semble se détacher, on hésite avec une autre ancienne Miss, une chanteuse et même une célèbre présentatrice météo;

– Et du côté du requin ? On évoque beaucoup Basile Boli sur les réseaux sociaux mais personne ne semble vraiment convaincu;

– Quant au squelette, il ne vous laisse pas de marbre puisque Djibril Cissé est le plus cité.

Cette première soirée vous a t-elle convaincu ? La suite c’est samedi prochain dès 21h05 sur TF1. Et si vous n’étiez pas au rendez-vous ce soir, pensez au replay accessible dès maintenant sur MYTF1. Vous y retrouverez toutes les vidéos, les extraits et les portraits indices de chacun des masques et/ou costumes encore en compétition.

Et puis surtout restez-nous fidèles puisque de nouveaux indices vous seront dévoilés dans les prochains jours.

