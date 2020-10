Un si grand soleil : Claire menacée d’une arme, Bilal triste, ce qui vous attend mardi 20 octobre (épisode n°507 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 507 du mardi 20 octobre, les choses vont mal tourner pour Claire !



En effet, Claire et Myriam préparent un dernier cambriolage chez Maureillas…



Pendant que Myriam fait diversion en dinant avec Maureillas, Claire doit cambrioler sa villa. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu, un homme de main de Maureillas menace Claire d’une arme !

De leur côté, Elise et Sofia savourent leurs retrouvailles et se font de belles déclarations. Elise demande à Bilal de venir la voir pour mettre les choses au clair… Elle se range finalement du côté de Sofia et annonce à Bilal qu’il ne sera jamais le père du bébé ! Bilal accuse le coup…



Plus tard, Bilal est avec Akim et Lucille pour fêter le fait que son frère a réussi son concours. Lucille voit que Bilal ne va pas bien et l’interroge… Il se confie sur le bébé et le fait que ça le rende triste de renoncer à sa fille. Lucille lui conseille de ne pas accepter une situation qui ne lui convient pas…

Rendez-vous mardi 20 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

