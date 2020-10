Qui sont les finalistes de « Koh-Lanta les 4 terres » ? Réponse le 20 novembre 2020

4.8 ( 11 )



Qui sont les finalistes de« Koh-Lanta les 4 terres » ? Si vous suivez l’aventure, vous avez forcément hâte de connaître la réponse. Et bien vous la connaîtrez très prochainement. TF1 annonce en effet aujourd’hui que la demi-finale sera diffusée le vendredi 20 novembre 2020.



Désignée comme émission préférée des Français de ces 30 dernières années, cette nouvelle saison de « Koh-Lanta » s’apprête donc à tirer sa révérence….

Les finalistes de « Koh-Lanta les 4 terres » connus le 20 novembre 2020

Et c’est au terme de cette émission diffusée le vendredi 20 novembre 2020 que nous connaîtrons enfin le nom des 5 finalistes. La finale devrait logiquement être diffusée la semaine suivante à savoir le 27 novembre 2020.

« Koh-Lanta les 4 terres » : une saison couronnée de succès

Une chose est sûre « Koh-Lanta » reste l’une des valeurs sûres de la chaîne. Le succès ne se dément pas et les résultats restent exceptionnels au fil des saisons. Et cette spéciale « régions » n’échappe pas à la règle. Ainsi vendredi dernier 5 396 000 téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 25.5% du public présent devant son poste de télévision.



#AUDIENCES #KohLanta tjs leader ttes cibles en hausse! 🔝Pic à 6,2M

5 396 000 Tvsp, 3e meilleur score de la saison ⬆️25,5% 4++1pt

⬆️42,2% FRDA+3pt

⬆️39,3% 25/49+2pt

✅51,9% 4/10

✅51% 4/14

⬆️53% 15/24+1pt@DenisBrogniart & aux aventuriers

🙏pr votre fidélité, RDV vendredi @TF1 pic.twitter.com/xa5KTwYdYQ — ALPfr (@Alpfr) October 24, 2020

D’ici là, et après les éliminations de Bertrand Kamal et Joaquina la semaine dernière, retrouvez l’épisode 10 ce vendredi 30 octobre 2020 dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1. Ils seront encore 11 à pouvoir espérer poursuivre l’aventure.

