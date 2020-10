« Koh-Lanta les 4 terres » : qui sont les éliminés de l’épisode 9 ? (résumé et replay)

5 ( 6 )



« Koh-Lanta les 4 terres » : qui sont les éliminés de l’épisode 9 ? Ce soir sur TF1 nouvel épisode inédit de l’aventure « Koh-Lanta ». Une soirée spéciale à bien des égards et qui a vu l’élimination de deux aventuriers.



Avant d’y revenir, notez que l’épreuve de confort a été remporté par Lola, Brice et Alexandra. Une épreuve individuelle certes mais avec 3 récompenses. Lola a obtenu un indice pour trouver un collier d’immunité, Alexandra a gagné un énorme burger ce qui lui a occasionné quelques maux de ventre et Brice s’est vu offrir une douche, la possibilité de se brosser les dents et à un bon massage.

« Koh-Lanta les 4 terres » : qui sont les éliminés de l’épisode 9 ?

Quant à la fameuse et redoutée immunité, elle s’est soldée par la victoire d’Angélique et l’élimination surprise de Bertrand Kamal sur la terrible épreuve des grappins. Stupeur et larmes sur le camp de la tribu réunifiée.



Mais Bertrand Kamal n’est bien sûr pas le seul éliminé de la soirée. Après l’épreuve, place au conseil. Angélique a le totem et ne risque rien alors que Lola possède deux colliers d’immunité qu’elle a pourtant décidé de ne pas jouer. Et elle a eu très chaud puique tout s’est joué à une voix près.

À l’issue du conseil, les aventuriers de la tribu réunifiée ont choisi d’éliminer : Joaquina.

Si vous avez manqué l’épisode 9 de ce vendredi 23 octobre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement.

Rendez-vous vendredi prochain, 30 novembre 2020, pour l’épisode n°10. Il ne reste alors plus que 11 naufragés en course.

