« T’en fais pas, j’suis là » : un téléfilm inédit et un débat sur l’autisme, ce soir sur France 2

4.7 ( 15 )



Annonces





« T’en fais pas, j’suis là » est un téléfilm inédit qui sera diffusé ce soir sur France 2 dès 21h05 dans le cadre de la soirée continue « Vivre avec un enfant autiste ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en replay et avant-première sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce téléfilm inédit, porté par Samuel LE BIHAN, Lizzie BROCHERÉ et Roman VILLEDIEU, sera suivi d’un débat présenté par Julian Bugier sur le thème de l’autisme.

« T’en fais pas, j’suis là » : histoire, résumé, synopsis

Jonathan Rivière est avocat d’affaires, une star du barreau que l’on s’arrache. Il est aussi le père, absent, d’un enfant de 12 ans. Dès la naissance du petit Gabriel, Jonathan a compris que la vie de famille n’était pas son truc. Avec Sophie, la maman, l’arrangement a été simple : elle s’occupe de Gabriel et lui paye pour qu’il ne manque de rien.

Pourtant, cet enfant aurait bien besoin de l’attention d’un père. Rapidement, il est devenu évident que Gabriel avait du retard, voire qu’il souffrait d’un trouble comportemental ; et puis un jour, le diagnostic est tombé. Gabriel était autiste.



Annonces





Le mot est toujours resté abstrait pour Jonathan, mais pas pour Sophie. Alors qu’elle renonçait à toute idée de carrière pour s’occuper de son fils, il se contentait d’aligner les chèques pour que Gabriel bénéficie du meilleur encadrement possible.

Mais quand Sophie est victime d’une rupture d’anévrisme, Jonathan se retrouve brutalement parachuté dans la vie de Gabriel. Une vie d’habitudes et de rituels dont il ne connaît absolument rien et qui lui paraît vite incompatible avec la sienne.

Alors qu’il songe à se débarrasser de ce fardeau, Jonathan rencontre Marie, l’éducatrice qui suit son fils depuis des années et l’aide à se construire. Pugnace et idéaliste, la jeune femme va s’employer à transformer cet homme égoïste et démissionnaire en un père digne de ce nom…

Et juste après…

Dès 22H40 suivez le débat « Vivre avec un enfant autiste » animé par Julian Bugier et qui pour l’occasion abordera de nombreuses questions relatives à l’autisme avec Samuel Le Bihan et ses autres invités, médecins, éducateurs, et responsables associations. Parmi eux :

– Claire Compagnon, déléguée interministérielle à l’autisme

– Professeure Frédérique Bonnet-Brilhault, pédopsychiatre au CHU de Tours

Également en plateau la maman d’un enfant autiste et une éducatrice qui accompagne plusieurs enfants au quotidien.

Soirée continue sur l’autisme ce soir sur France 2 dès 21h05. Serez-vous de la partie ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés