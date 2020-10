Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 25 octobre 2020 (interview Line Renaud)

4.9 ( 8 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 25 octobre 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 25 octobre 2020 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 life », dans les coulisses du zoo de Beauval. Avec ses soigneurs, ses vétérinaires et ses innovations permanentes. Sous le dôme tropical, le dernier paradis des alligators et des lamantins.

Et dans « 7 à 8 », Beausoleil l’école la plus chère du monde. Une école de luxe et de l’entre-soi.

Et un parfum de liberté dans l’Aude, le seul département de la côte méditerranéenne qui échappe au couvre-feu. Bienvenue à Gruissan, un village entre ciel et mer, célèbre pour ses chalets, ses pêcheurs et sa gastronomie.



Annonces





Depuis son AVC il y a 1 an et demi, on ne l’avait pas revue. Son accident, la rééducation, la question du droit de mourir dans la dignité. Line Renaud se confie ce soir à Audrey Crespo-Mara dans le « Portrait de la Semaine »

« Quand on est à la fin de sa vie, qu’on nous aide à partir !»

Depuis son AVC il y a 1 an et demi, on ne l’avait pas revue. Son accident, la rééducation, la question du droit de mourir dans la dignité : #LineRenaud se confie face à @audrey_crespo, ce soir dès 18h20 sur @TF1 👇 pic.twitter.com/DGnGIUwOwp — Sept à Huit (@7a8) October 25, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 25 octobre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés