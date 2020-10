« Joséphine ange gardien » du 26 octobre : ce soir l’épisode « Trois anges valent mieux qu’un »

4.7 ( 18 )



« Joséphine ange gardien » du 26 octobre 2020. Après un retour décevant la semaine dernière en terme d’audience, « Joséphine ange gardien » revient ce soir pour un nouvel épisode inédit. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.



Cette semaine c’est un épisode pas comme les autres car vous aurez droit à 3 Joséphine pour le prix d’une. Cet épisode qui accueille notamment Francis Perrin est intitulé « Trois anges valent mieux qu’un ».

« Joséphine ange gardien » du 26 octobre 2020 : résumé de votre épisode inédit

Aux écuries de Longeville, Rémy est nostalgique du temps où sa famille était unie. Aujourd’hui, ses trois enfants vivent leur vie, ne se parlent plus et ne viennent presque plus le voir, à son grand désespoir… Pour réunir ses trois clients autour de leur père, Joséphine demande l’aide d’un autre ange. A sa grande surprise, c’est son double exact qui apparaît, même taille, même couleur de cheveux, même voix, seule la personnalité diffère. D’ailleurs cette Joséphine numéro 2 s’empresse de se dédoubler elle-même : pour trois clients, il faut trois Joséphine, c’est mathématique dit-elle ! Avec des doubles aux tempéraments opposés, la mission de Joséphine s’annonce pimentée à l’extrême…



📣ÉPISODE INÉDIT – J-3 ‼️‼️‼️

Lundi soir, sur @TF1, je ne serai pas seule pour la mission "Trois anges valent mieux qu'un" de #JoséphineAngeGardien !

En effet, j'aurai mes deux autres "Joséphine" pour m'aider 😇😇😇

📷©️ François Roelants

(cc @LagardereSTUDIO / @TF1Pro) pic.twitter.com/7RezcbhGY5 — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) October 23, 2020

Casting

Mimie Mathy (Joséphine / Ludivine / Rosine), Francis Perrin (Rémi), Stéphanie Pasterkamp (Margaux), Marius Colucci (Vincent), Mathieu Coniglio (Antoine), Julien Alluguette (Paul Luciani), Raphaël Kahn (Fabio), Morgane Manche (Léa), Laurence Boccolini (Charlotte), Stéphane Roux (Mathias Van Deren), Juliette Chêne (Lucie), Thomas Séraphine (Le réalisateur), Lyudmila Nesterov (La mannequin)…

Votre ange gardien préféré vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1. Cet épisode réalisera t-il une meilleure performance que la semaine dernière ? Réponse demain matin…

