« NRJ Music Awards – Paris Edition » : liste des artistes et invités du 5 décembre 2020

« NRJ Music Awards – Paris Edition » : liste des artistes et invités. Les « NRJ Music Awards » auront, comme vous le savez désormais, une saveur un peu particulière pour cause de Covid-19. C’est en effet à Paris que la cérémonie se déroulera exceptionnellement cette année et sans public.



Pour mémoire elle sera diffusée le samedi 5 décembre 2020 depuis « La Seine Musicale » sur TF1, MYTF1 et NRJ.

Et à défaut de public, de nombreuses stars seront présentes pour l’occasion. Voici la liste non exhaustive des artistes qui devraient, malgré les circonstances, assurer le spectacle :

DUA LIPA

ANGELE

LOUANE

AMEL BENT & IMEN ES SIA

BLACK EYED PEAS

DAVID GUETTA

INDOCHINE

GIMS

KENDJI GIRAC

VIANNEY

JULIEN DORÉ

AMIR

GRAND CORPS MALADE / CAMILLE LELLOUCHE

VITAA & SLIMANE

M. POKORA

DADJU

BENJAMIN BIOLAY

HATIK ALLIEL

SQUEEZIE / GAMBI

WEJDENE

TAYC



Les votes sont toujours ouverts

N’oubliez pas que vous pouvez voter jusqu’au 4 décembre 2020 inclus sur nrj.fr et mytf1.fr, une fois par jour, et dans chacune des quatorze catégories.

