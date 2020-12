« N’oubliez pas les paroles » vidéo : Déjà 132.000 euros de gains pour Jennifer et une qualification pour les Masters

4.9 ( 7 )



« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Le jeu musical de Nagui continue de performer sur la case de l’access prime-time. Cela s’est encore vérifié hier soir avec 4.29 millions de téléspectateurs pour le deuxième numéro soit 18.6% du public présent devant son poste de télévision.



France 2 était leader des audiences de l’access prime-time avant 20 heures devançant notamment TF1 et sa série « Demain nous appartient » dont l’épisode du jour a convaincu 3.93 millions de personnes pour 17.6% de part de marché.

Suivent l’édition nationale du « 19/20 » sur France 3 (3.35 millions de téléspectateurs et 14.1% de pda) et l’émission de M6 « Objectif Top Chef » qui a régalé 2.27 millions de papilles (11.1% de pda).

« N’oubliez pas les paroles » vidéo : Jennifer est qualifiée pour les Masters

Mais revenons-en à l’essentiel, à savoir Jennifer. Grande maestro s’il en est, et malgré qu’elle se soit fait franchement peur hier soir, elle est toujours maestro. Deux victoires de plus en ce lundi 14 décembre 2020, soit un total de 27 depuis le début de son aventure.



Du côté des gains, et c’est là que ça devient franchement intéressant, elle est désormais 26ème plus grand maestro. Et si vous connaissez bien la mécanique du jeu, vous savez qu’elle s’est du coup qualifiée pour les prochains masters qui se jouent avec les 32 plus grands maestros depuis cette année.

Si vous ne connaissez pas encore Jennifer, nous vous proposons de la découvrir maintenant en images…

Mais où s’arrêtera Jennifer ? Intégrera t-elle le top 5 ? Combien de maestros va t-elle pouvoir dépasser ? En attendant une réponse à ces nombreuses questions, retrouvez-la ce soir dès 18h40 sur France 2 et France.TV.

