Demain nous appartient en avance : Chloé agressée par le homejacker (résumé + vidéo épisode 817 DNA du 14 décembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 817 du lundi 14 décembre 2020 – La semaine commence mal pour Chloé dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, elle a été agressée par le homejacker et alors qu’il n’a pas hésité à l’attacher, elle en ressort profondément choquée !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 817

Conformément aux recommandations de la police, Chloé s’était assurée de condamner toutes les issues de sa maison. Malheureusement pour elle, le home-jacker est un professionnel qui parvient sans problème à déjouer sa vigilance. Menottée et bâillonnée, Chloé assiste totalement impuissante au vol délibéré de ses biens…

De son côté, Alex se sent coupable de ne pas avoir été là pour la protéger. Alors que la police avance sur l’enquête qui pourrait rétablir la paix à Sète, Victor reste décidé à faire justice lui-même.



Depuis le départ de Maxime et de Gabin, Bart ne s’en sort plus au Little Spoon. Il fait alors une nouvelle rencontre qui pourrait tout arranger. Charlie reçoit sa convocation pour le tribunal et n’arrive pas à faire face à ses responsabilités. Heureusement, quelqu’un semble prêt à tout pour lui venir en aide.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 817 du 14 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

