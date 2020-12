Demain nous appartient en avance : Karim interroge le suspect (résumé + vidéo épisode 818 DNA du 15 décembre 2020)

5 ( 3 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 818 du mardi 15 décembre 2020 – Karim interroge le principal suspect ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors que Victor est toujours convaincu que Rémy est impliqué, la police pense tenir le coupable. Mais ce dernier jure qu’il est innocent !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 818

Au commissariat, Tony Jeanval est interrogé par le capitaine Saeed. Roulant avec de fausses plaques d’immatriculation, il a été aperçu près du domicile d’une victime au moment de son agression. Suspecté d’être le homejacker, Jeanval nie toute implication. Une perquisition menée à son domicile pourrait en revanche mener la police vers une piste sérieuse.

De son côté, Victor n’est toujours pas convaincu… Et Alex fait de son mieux pour montrer à sa famille qu’il tient toujours à elle. La relation entre Bart et sa nouvelle recrue s’avère plus compliquée que prévue. Luke refuse catégoriquement d’aider sa sœur à s’en sortir et celle-ci souffre de cet abandon. Heureusement, l’un de ses camarades continue de lui apporter un soutien inconditionnel.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 818 du 15 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

