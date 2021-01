« Tous en cuisine » du 14 janvier 2021 : ingrédients pour les recettes de ce soir

4.9 ( 8 )



« Tous en cuisine » du 14 janvier 2021. L’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : OMELETTE AUX CHAMPIGNONS, CRÈME AU VIN JAUNE; FINANCIER AUX CASSIS ET MARRONS GLACÉS.



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du 14 janvier 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

OMELETTE AUX CHAMPIGNONS, CRÈME AU VIN JAUNE

Les ingrédients pour 4 personnes



500g de champignons de Paris équeutés, lavés et coupés en petits quartiers

15g + 10g de beurre

2 cuil. à soupe de persil lavé et haché

1 gousse d’ail épluchée et râpée

12 œufs

5cl d’eau

1 cuil. à soupe de noisettes concassées

1 morceau de 50g de parmesan ou comté

5cl de vin jaune ou vin du Jura

2 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse

Sel fin et poivre

Huile d’olive

Les ustensiles

1 saladier + 1 fourchette

2 poêles + 1 maryse

1 râpe microplane

FINANCIER AUX CASSIS ET MARRONS GLACÉS

Les ingrédients pour 4 personnes

90g de poudre d’amandes

100g de sucre glace

1 pincée de sel fin

la pulpe d’1 gousse de vanille

60g de farine

4 blancs d’œuf

30g de confiture de cassis

100g de beurre

3 marrons glacés coupés en 4

Décoration du financier

2 marrons glacés coupés en 4

1 cuil. à soupe de confiture de cassis + 1 cuil. à soupe d’eau

Les ustensiles

1 poêle + 1 spatule + 1 bol

1 saladier + 1 fouet + 1 maryse

1 moule à manqué beurré et fariné de 22cm

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

