L’amour est dans le pré : une agricultrice lesbienne au casting

Alors que c’est le lundi 1er février que sera lancée la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré » (voir notre article), on en sait un peu plus concernant les agriculteurs qui vont y participer. Parmi eux, une candidate fait déjà le buzz parce qu’il s’agit de la première agricultrice lesbienne de l’histoire du programme d’M6.



Il s’agit de Delphine, 47 ans, qui vit en Occitanie. Elle est arboricultrice bio.



Delphine est une agricultrice comme on les aime, souriante, solaire, forte, douce, drôle, rock’n roll, avec un parcours de vie atypique. Issue du milieu agricole et d’une famille de 5 filles, elle est partie faire de l’humanitaire dans les années 90 puis s’est installée 10 ans comme postière en Haute-Savoie avant d’être rattrapée par ses origines terriennes. Arboricultrice depuis 2012, elle produit des cerises, des prunes, des kakis et du raisin de table.

Entière, sportive, bricoleuse (elle a refait entièrement sa maison) et bikeuse, Delphine dégage une certaine assurance et beaucoup de force. Pourtant, son passé amoureux est bien loin des apparences. Elevée dans la tradition catholique, Delphine n’a pris conscience de son homosexualité qu’à 25 ans et n’a connu que deux histoires d’amour dans sa vie (“je n’avais jamais vu deux filles s’embrasser, je ne savais même pas que ça existait”).



Sa relation la plus forte a duré 12 ans avec Patricia, qu’elle présentait comme sa cousine, complexée par une sexualité dont elle ignorait tout. Les deux femmes sont restées très amies depuis, “sans ambiguïté”, chacune ayant à cœur le bonheur de l’autre. C’est d’ailleurs Patricia qui l’a aidée à s’inscrire à l’émission !

Aujourd’hui forte de ses expériences et surtout de son envie d’avancer, Delphine, célibataire depuis 1 an et demi, recherche une femme nature, sportive, féminine et positive, qui assume son homosexualité et prête à vivre une belle histoire. Avec ou sans enfants, car notre agricultrice ne sait pas très bien si elle a la fibre maternelle. Amoureuse de sa “Harley de crâneuse” et des sports aquatiques, Delphine a un côté aventurière qui lui donne beaucoup de charme et possède comme une ado une “chambre secrète” où elle joue au baby-foot, au billard et au flipper. Et elle adore ça !

Après de longues années perdues, Delphine a hâte de rattraper le temps et souhaite que l’émission l’aide à ouvrir cette nouvelle page se sa vie. Et elle est sûre d’une chose si son âme sœur venait à se présenter : elle la reconnaitra !

