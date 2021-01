Plus belle la vie : ce soir, Emma perd Mathis (résumé + vidéo épisode 4194 PBLV du 14 janvier 2021)

4.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4194 du jeudi 14 janvier 2021 – Emma va se faire une grosse frayeur ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle est au marché avec Mathis, Emma va le perdre ! Paniquée, elle appelle Kévin…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul démissionne, le projet de Thomas, Emma retrouve sa soeur (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4194

Léa se fait griller par Machet et Berger, mais fait mine de ne rien avoir entendu de leur conversation. Même si Patrick est septique, Léa est tentée d’accepter le poste de première adjointe et de rester à mi-temps à l’hôpital. Abdel informe Léa que Samia soupçonnait les deux policiers municipaux d’avoir tabassé des jeunes de cité. Elle en parle à Boher et le met sur piste de l’agression de Samia par ces deux ripoux. Avec l’aide d’Ariane, Boher récupère les images de la caméra qui se trouve devant l’hôtel de police, le jour où Samia s’y est rendue…



Baptiste ne se laisse pas décourager par les doutes d’Emma. Alors qu’elle est au marché, Emma se fige d’un coup en voyant une jeune fille. Dans cette confusion elle perd Mathis. L’angoisse monte et elle appelle Kevin à l’aide. Elle finit par retrouver son fils mais Kevin arrive flippé chez Baptiste…

Jean-Luc est nerveux, et une fois devant son fils, Bastien, il fait tout capoter à cause de son sale caractère. L’émotion est tellement forte qu’il fait une nouvelle crise, même si Mirta est à côté…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4194 du 14 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

