Audiences TV prime 7 février 2021 : « Green Book : sur les routes du Sud » plus fort que « Tarzan », carton pour OM/PSG

Audiences TV prime 7 février 2021. Qui est arrivé en tête des audiences de ce dimanche soir ? D’un côté TF1 rediffusait le film « Tarzan » de David Yates; de l’autre France 2 proposait la première diffusion en clair du film de Peter Farrelly « Green Book : sur les routes du Sud ».



Et le gagnant est… « Green Book : sur les routes du Sud » ! Cet excellent film porté par Viggo Mortensen et Mahershala Ali a réuni 4.46 millions de téléspectateurs pour 19.5% de part de marché. Une place de leader mérité pour ce long-métrage inspiré d’une histoire vraie et récompensé de 3 Oscars.

Audiences TV prime 7 février 2021 : autres chaînes

TF1 se contente de la seconde place avec « Tarzan ». En mode rediffusion le film porté par le beau Alexander Skarsgård a pu compter sur 4 millions de fans soit 17 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.



France 3 complète le podium avec sa série « Grantchester » dont le premier épisode a pu compter sur 2.69 millions d’inconditionels (10.7% de pda).

Le magazine de M6 « Zone Interdite » suit de peu. Le thème de la semaine – des parents au bord du burn-out – a suscité l’intérêt de 2.19 millions de Français soit 9.5% des téléspectateurs.

Sans surprise gros carton du classico OM/PSG dont Canal + doit se féliciter de la diffusion. Verdict : 1.71 million de footeux pour 7.1% de part d’audience.

Deux autres chaînes au dessus du million. Arte tout d’abord avec son film « La bataille des Ardennes » (1.08 million de téléspectateurs et 5% de pda); France 5 ensuite avec le documentaire « La noix nous fait craquer » vu par 1 million de curieux (PDA 3.9%).

