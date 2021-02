4.8 ( 5 )

« TARZAN » : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir ! Ce soir le film de David Yates « TARZAN » est en mode rediffusion dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction du site et/ou de l’application MYTF1.



« TARZAN » : l’histoire

Né dans une famille d’aristocrates, John Clayton III a pourtant grandi dans la jungle africaine sous le nom de Tarzan. Alors que plusieurs années ont passé, il est devenu Lord Greystoke et mène désormais une existence paisible auprès de son épouse Jane.

Invité en tant qu’émissaire du commerce auprès du Parlement, il se rend au Congo sans se douter du piège qui l’attend. Car le redoutable capitaine Leon Rom, officier belge, est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité. Mais les auteurs du complot s’apprêtent à déclencher un chaos qu’ils ne soupçonnent pas …

Le casting

Dans les rôles principaux :



Alexander Skarsgård (John Clayton / Tarzan );

Rory J. Saper (Tarzan, 18 ans);

Christian Stevens (Tarzan, 5 ans);

Margot Robbie (Jane Clayton);

Christoph Waltz (Leon Rom);

Samuel L. Jackson (George Washington Williams)

« TARZAN » : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir

– Le réalisateur britannique David Yates, coutumier des films épiques à effets spéciaux (Harry Potter 5, 6 , 7, 8 et Les animaux fantastiques 1,2 ,3) n’a pas lésiné sur les moyens. Pas moins de 180 millions de dollars ont été nécessaires pour financer ce Tarzan nouveau cru.

– Si la plupart des scènes ont été réalisées en studio, à Leavesden en Angleterre, les plans qui ont servi de décor ont été tournés dans le Parc National du Gabon

– Alexander Skarsgård a subi un entraînement sportif intensif avant de camper le rôle de TARZAN : levé tous les jours à 4h du matin pour faire de la musculation + régime drastique pour correspondre à la plastique que souhaitait le réalisateur, à savoir : un corps sculptural mais vertical et gracieux.

– Aucun animal n’a été maltraité durant le tournage et pour cause. Aucun animal n’a participé au tournage. Vive le numérique et les effets spéciaux.

– Déjà diffusé sur TF1 en février 2019, le film avait réuni 5.78 millions de téléspectateurs pour 25.3% de part de marché sur l’ensemble du public offrant à la chaîne une très large place de leader

La bande-annonce de votre film

On termine comme toujours avec les images…

« TARZAN » est de retour ce soir sur TF1…

