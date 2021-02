Ici tout commence du 8 février : Elodie accuse Lisandro (résumés + vidéo épisode 71)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence du 8 février, résumés et vidéo de l’épisode 71 – La semaine commence et elle s’annonce compliquée pour Lisandro dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Elodie l’accuse de l’avoir frappé et c’est tout l’institut, ou presque, qui va se liguer contre lui !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 71

Lisandro et Elodie sont convoqués dans le bureau de Claire. Face à elle et Myriel, chacun maintient sa version des faits : Elodie affirme avoir été frappé par Lisandro, tandis que ce dernier réfute tour comportement violent. Toujours hébergé chez les Gaissac, Jérémy songe à arrêter la cuisine.

Après la confrontation, Antoine est déterminé à découvrir la vérité et refuse d’agir dans la précipitation. Entre-temps, Jérémy fait une annonce surprenante à Claire, en dépit des conseils de Vincent. Acculée, Hortense doit rapidement trouver une solution et hésite à suivre les conseils de Célia ou d’Eliott.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 71 du 8 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

