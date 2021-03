5000ème de « N’oubliez pas les paroles » : Match Kevin/Margaux le 15 avril 2021 sur France 2

5 ( 6 )



5000ème de « N’oubliez pas les paroles » ! Le 15 avril prochain, un évènement sur France 2. La chaîne va en effet diffuser le 5000ème numéro du programme le plus populaire de l’access prime-time, « N’oubliez pas les paroles » ! Rappelons en effet que le jeu squatte de manière presque insolente la première place des audiences de cette case horaire stratégique.



5000ème de « N’oubliez pas les paroles » : nombreux invités, hommage et match au sommet

Un numéro vraiment pas comme les autres qui sera l’occasion d’abord de rendre un hommage à Faustine Nogherotto, ancienne candidate de l’émission et ex-Star Académicienne. Elle est décédée en début d’année à l’âge de 31 ans.

Pour ce numéro 5000 les deux premiers du classement, à savoir Margaux et Kevin, vont s’affronter pour la toute première fois. Lors des derniers masters, ils ne s’étaient pas retrouvés en confrontation directe. Toutefois, et c’est important de le préciser, les deux plus grands champions de NOPLP vont jouer pour la bonne cause et plus précisément au profit de l’Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique, maladie dont souffrait justement Faustine Nogherotto.

Et parce que 5000 est un chiffre qui se fête, notez que de nombreux artistes seront présents pour fêter ça. Sont notamment annoncés Vianney, Pascal Obispo, Kendji Girac ou bien encore Claudio Capéo.



« N ‘oubliez pas les paroles » c’est du lundi au vendredi dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

Ce soir vous retrouverez Sophie, la nouvelle maestro, qui affiche pour le moment 1 victoire et 10.000 euros de gains.

