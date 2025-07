Secret Story du 18 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 18 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets.





Dernier réveil dans les deux maisons avant la réunification des deux maisons et l’élimination de deux des nominés. Ces derniers appréhendent le verdict des votes du public. De leur côté, Noah et Anita sont impatients de se retrouver.







Place au prime et aux retrouvailles pour les habitants, enfin réunis dans la maison des secrets.

Au cours de la soirée, Aïmed et Romy, dans la salle des destins croisés, doivent désigner un habitant privé de vote. Chaque seconde de réflexion fait perdre de l’argent aux deux cagnottes. En 3 secondes, ils choisissent Constance.



Au confessionnal, Pimprenelle et Constance apprennent qu’elles ont réussi leur mission : 10.000 euros à se partager. Place à la révélation : Constance était en mission, Adrien en contre-mission. Stupeur générale !

Dans le sas, les mères de Romy et Noah sont présentes. La Voix convoque les deux candidats : Anita, dans la salle des destins croisés, doit choisir qui verra sa mère. Romy fond en larmes. Anita choisit Noah, mais fait perdre 10.000 euros aux Waras. De retour, elle culpabilise, mais Romy la rassure.

Mayer et Adrien découvrent un indice sur leurs secrets : « fratrie » pour Adrien, « cerveau » pour Mayer. Pour les protéger, ils misent en secret : Adrien 0 euro, Mayer 20.001 euros. L’indice de Mayer est protégé, celui d’Adrien révélé.

La Voix annonce la victoire des Pink Bears cette semaine. A l’heure du verdict des votes du public, Constance, Mayer et Ethan sont sauvés. Pimprenelle et Adrien sont éliminés.

La compétition redevient individuelle. Les habitants doivent désigner un habitant à mettre dans le sas la semaine prochaine : Aïmed est le plus nommé. Mais la Voix lui donne un pouvoir : il a 48h pour qualifier un habitant pour la demi-finale ! Aïmed est inquiet, il sait désormais qu’il est le prochain nominé. Et il ne sait pas quoi faire de son pouvoir.

Les clans s’inquiètent : avec qui est Romy ? Son clan lui reproche d’avoir bloqué le vote de Constance et de refuser de désigner Aïmed ou Anita la semaine prochaine. Et de son côté, Aïmed confronte Mayer. Quant à Romy et Mayer, les retrouvailles sont glaciales !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 18 juillet 2025

