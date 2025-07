Ninja Warrior : qui sont les qualifiés ce soir ? (résumé + replay 18 juillet 2025)

Publicité





Ninja Warrior, épisode 3 du vendredi 18 juillet 2025 – C’est parti le 3ème numéro de la saison 9 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac accueille de nouveaux candidats, qui vont tenter de se qualifier pour affronter les légendes internationale de l’émission !











Publicité





Les duels de qualifications

Sébastien Spaeth, qui a déjà participé à Ninja Warrior il y a trois ans, affronte Baptiste. Sébastien remporte le duel !

Second duel, Farès affronte Melvin. Farès gagne le duel !

Régis et son fils Evan, qui travaillent dans une crêperie. Ils s’affrontent ce soir et tombent quasiment en même temps au 3ème obstacle.



Publicité





Mattéo affronte ensuite Arthur. C’est hyper serré et c’est Mattéo qui remporte le duel !

Eléa est opposée à Marion, championne d’escrime. Et c’est Marion qui remporte le duel.

Place ensuite à Bastien et Rayane. C’est Bastien, cascadeur au Parc Astérix, qui remporte la victoire. Diego et Théo, dont on ne voit pas les parcours, remportent leurs duels.

Clément, finaliste il y a deux ans, affronte Soubijan. C’est Clément qui remporte le duel !

Etienne K., ancien basketteur professionnel, affronte Thibault, étudiant ! Etienne tombe à l’eau, Thibault aussi mais un peu plus loin.

Iliann Cherif, légende de Ninja Warrior, et Thibault s’affrontent ensuite. Iliann remporte le duel et signe le meilleur temps de la soirée !

Place à un duel de femmes : Charlotte affronte Clara. Clara remporte le duel et réalise le meilleur temps féminin de la soirée, elle est directement en finale !

A l’issue des duels de qualification, Iliann Cherif est qualifié pour la finale. Les 4 autres meilleurs de la soirée vont affronter les légendes mondiales !

Les demi-finales

Sébastien Spaeth affronte l’américain Lorin Ball. C’est finalement Sébastien qui se qualifie et va en finale !

Mattéo Massei affronte Ashlin Herbert, champion australien. C’est Ashlin qui se qualifie pour la finale.

Farès Lemoine-Bouchane, il affronte l’allemand Max Gorner. Malheureusement, Farès tombe très vite. Max se qualifie et prend la tête de la soirée.

Clément Bin affronte Joel Mattli, un suisse qui a remporté Ninja Warrior en Autriche en 2022. Clément buzze le premier mais il est tombé au début avant de refaire la cheminée de l’extrême. Il est donc disqualifié, Joel est qualifié !

Chez les femmes, Marion Rousseau affronte une championne britannique : Beth Lodge. C’est l’anglaise qui se qualifie.

Ninja Warrior du 18 juillet 2025, le replay

C’est ainsi que s’achève cette troisième soirée de Ninja Warrior saison 9. Si vous avez manqué cet épisode 3, sachez qu’il sera très vite dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le vendredi 25 juillet pour l’épisode 3.