« Les 12 coups de midi » : Balthazar, l’un des rois mages, comme nouvel indice de l’étoile mystérieuse ! Vous vous demandez peut-être quel est ce nouvel indice qui se dévoile peu à peu à gauche de l’image. Et bien grâce aux internautes, on sait de quoi il s’agit. Et selon toute vraisemblance, il s’agit de Balthazar, l’un des rois mages…



Balthazar va t-il vous aider à trouver « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Les internautes ont cherché et ont trouvé. Qu’il s’agit de pages Facekook dédiées à l’émission, de fans sur Twitter ou de célèbre Youtubeurs comme « Le Chasseur d’Étoile », tous en sont arrivés à la même conclusion : il s’agit de Balthazar, l’un des rois mages. De quoi vous aider à trouver qui se cache derrière cette étoile de midi ?

Ce nouvel indice est l’occasion ou jamais de faire un nouveau point sur tous les indices dont nous disposons pour le moment. Nous avons donc à l’heure actuelle :

– l’Alhambra en Espagne (base de l’étoile)

– un tonneau

– une horloge comtoise

– Le roi mage Balthazar.



En attendant Bruno est dans le flou le plus total. Hier il a proposé sans succès le nom de Christophe Lambert.

Les noms déjà proposés par Bruno : Alain Delon, Pascal Obispo, Matt Pokora, Jennifer Aniston, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Adriana Karembeu, Tony Parker, Teddy Riner, Christian Clavier, Christophe Lambert.

Et sinon

Sinon notez que dans cette premier émission de la semaine, Bruno n’a remporté que 1.000 euros, somme à partager pour moitié avec un téléspectateurs. Une petite somme après son très coup de maître à 30.000 euros dimanche.



« Les 12 coups de midi » : vidéo replay

En ce lundi 19 avril 2021, les équipes des « 12 coups de midi » ont fête l’anniversaire de Maboul….Il a même eu droit à un petit gâteau.

⭐[AVANT PREMIERE] Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maboul 🎂 ➡️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/i3m7dFt06J — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) April 19, 2021

Si vous préférez le replay intégral de l’émission d’aujourd’hui, rendez-vous sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

Les « 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous aujourd’hui, mardi 20 avril 2021, dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1. Bruno jouera pour une 91ème participation et débutera l’émission avec 402.754 € dans sa cagnotte.

