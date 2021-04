5 ( 7 )

« Tandem » du 20 avril 2021 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 5. Ce soir dès 21h05 sur France 3, Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont de retour pour une nouvelle saison inédite de « Tandem ». Rendez-vous également en avant-première puis replay sur France.TV.



« Tandem » du 20 avril 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 49 : L’eau qui dort

Avec : Diane ROBERT (Alexandra Mézière), Noémie GUILLE (Bérangère Tellier), Charlotte BOIMARE (Carole Tellier), Christophe MIRABEL (Arnaud Gosselin), Robin DENOYER (Sportif 1), Nicolas BONNEFOI (Sportif 2)

Le corps d’Olivier Croze, un entrepreneur, est retrouvé dans la fontaine du Peyrou. A-t-on voulu l’empêcher de mener à bien son projet de centre commercial qui allait dénaturer une partie de l’aqueduc Saint-Clément ? Léa découvre que la victime a été tuée suivant un supplice ancestral, la cure par l’eau. Ce meurtre est-il lié à la légende des 3 bergers de la source du Boulidou qui ont subi le même supplice, comme Paul semble le penser ?



Episode 50 : Secrets sur les docks

Avec : Ronan ROUANET (Tony Coteaux), Bastien SEBAG (Nicolas Gerlier), Pierre MARTOT (Stéphane Danel), Florent BIGOT de NESLES (Louis Ciquet), Pascal CASANOVA (Georges Coteaux), Cristelle LEDROIT (Olivia Danel), Didier DELAHAYE (Douanier), Fred LOPEZ (Docker)

Damien Berne, docker récemment promu directeur adjoint du port de Sète, est retrouvé mort sur les quais. Léa et Paul vont apprendre que Damien était prêt à tout pour obtenir cette promotion. Qui pouvait en vouloir à cet homme qui jonglait entre satisfaire la direction du port et défendre ses anciens camarades dockers ? Paul et Léa découvrent que la victime jouait double jeu. Sa mort serait-elle liée à un trafic qui sévissait dans le port ou bien à une trahison?

« Tandem » revient ce soir sur France 3 et comme vous pourrez le constater il n’est toujours pas facile de garder son calme quand on travaille avec son ex.

