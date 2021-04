« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » : le 10 mai sur TF1

5 ( 6 )



« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » n’est autre que la suite du téléfilm de Christophe Campos « Mention particulière » que vous aviez découvert en 2017 sur TF1.



Un téléfilm évènement couronné de succès qui avait été pour Marie Dal Zotto, jeune actrice trisomique, l’occasion de faire ses premiers pas devant la caméra.

Petite piqûre de rappel

Souvenez-vous… En 2017, dans «Mention particulière», nous faisions la connaissance de Laura, une jeune femme trisomique qui avait décidé de passer son bac en candidat libre, malgré les difficultés, les doutes de ses proches et le regard parfois cruel des autres. Trois ans plus tard, le bac en poche et des rêves plein la tête, Laura découvre la vie d’adulte et rêve désormais d’indépendance…



« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte »

Et maintenant place donc à la suite… 3 ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura rêve d’indépendance et veut vivre comme une jeune femme ordinaire. Mais entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail qu’elle découvre et l’Amour qui vient sonner sans prévenir, pas facile d’être comme les autres quand on est trisomique. Alors qu’elle fond littéralement pour un animateur de la radio dans laquelle elle travaille, Virgile un ami d’enfance trisomique comme elle, refait surface dans sa vie et vient semer le trouble dans ses certitudes.

Bienvenue dans l’âge adulte…

Casting

Marie Dal Zotto (Laura Carmin), Hélène de Fougerolles (Fanny Carmin),Bruno Salomone (Jérôme Carmin), Maïra Schmitt (Chloé Carmin), Alexis Michalik (Romain Landy), Shirine Boutella (Jasmine Elkhacem), Melchior Pelletier (Virgile Berger), Anne Charrier (Nathalie Berger).

avec la participation de Laurent Bateau (Patrick Renoux) et Carole Richert (Kristina)

Marie Dal Zotto nous parle de l’évolution de son personnage

Laura a beaucoup mûri et évolué : elle est devenue une femme. Elle a également changé sur le plan physique. Après ses études de journalisme, elle découvre le monde du travail et l’amour… Cela fait beaucoup, mais Laura est une battante et elle ne lâche jamais rien ! Son «stage café» ne la satisfait pas et elle n’hésite pas à le dire haut et fort à son directeur pour qu’il lui donne sa chance car son grand rêve est de devenir journaliste. Laura est déterminée et elle sait parfaitement ce qu’elle veut faire. Prouver ce dont elle est capable malgré son handicap lui tient beaucoup à cœur. Elle a envie de réussir comme tout le monde et elle est très travailleuse. Tous les soirs, elle travaille avec son père pour préparer ses chroniques, les écrire. Elle s’entraîne à les prononcer à voix haute, à articuler les phrases comme si elle était à l’antenne, en direct devant des auditeurs. (source TF1 PRO)

« Mention particulière : bienvenue dans l’âge adulte » à découvrir le lundi 10 mai 2021 dès 21h05 et MYTF1.

