Ici tout commence : Claire avoue pour le testament, Caroline vole, ce qui vous attend mercredi 21 avril (épisode 123 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 123 qui sera diffusé le mercredi 21 avril, Claire va finalement avouer pour le testament d’Auguste !



En effet, Théo surprend une conversation entre son père et Charlène au sujet du testament et du cahier de Louis…



Théo réussit à mettre la main sur ce cahier et découvre l’imitation de la signature d’Auguste par Louis ! Théo décide d’informer Maxime et Salomé, sur le point de quitter l’institut pour aller à Sète chez Chloé… Salomé reconnait le cahier de Louis. Avec Maxime, ils décident d’aller montrer le cahier à Antoine et Rose.

Antoine et Rose confrontent Claire, qui n’a pas d’autre choix que d’avouer pour la fausse signature du testament. Rose comprend que Claire et Louis n’ont donc aucun droit sur l’institut !



De son côté, Caroline dérape et vole une bouteille de vin d’un grand cru. Elle va jusqu’à modifier les stocks dans l’ordinateur d’Antoine et revend la bouteille pour acheter le nouveau frigo de Gaëtan ! Gaëtan reçoit le nouveau frigo, il ne comprend pas mais Caroline annonce qu’elle avait économisé un peu d’argent et qu’elle lui offre… Loin d’imaginer comment elle l’a payé, Gaëtan accepte.

Jérémy a passé la nuit avec Ludivine chez lui. Célia l’apprend et souffre… Elle s’en prend à Ludivine mais Jérémy rassure sa nouvelle petite-amie : il ne veut plus être avec Célia, elle n’est pas une relation pansement.

Rendez-vous mercredi 21 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

