« Archives secrètes » du 14 mai 2021 : ce soir, les années 60 sur France 3

5 ( 5 )



Annonces





« Archives secrètes » du 14 mai 2021. Ce soir sur France 3 découvrez le tout premier numéro de votre magazine « Archives secrètes ». Cette nouvelle collection documentaire « Archives secrètes » nous dévoile des trésors cachés sur des personnalités populaires qui ont su tisser un lien affectif fort avec le public et continuent de susciter des émotions, de provoquer des souvenirs.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





L’histoire des artistes, des chanteurs, des comédiens, s’écrit toujours avec les mêmes images, celles de leurs passages dans des émissions de variétés ou dans les journaux télévisés, des images officielles.

Les équipes d’Archives secrètes ont choisi d’aller plus loin. Elles ont déniché des trésors dans des fonds privés, des albums de famille, des films personnels, des rushes, des sons rares et des lettres inconnues… Autant de pépites qui, pour la première fois mises en lumière, permettent de raconter d’une manière inédite et surprenante l’histoire de nos idoles, de les montrer dans des instants de vérité.

C’est une entrée dans leur intimité, le récit d’épisodes méconnus de leurs vies.



Annonces





« Archives secrètes » du 14 mai 2021 : sommaire de ce soir

Dans ce premier numéro d’Archives secrètes, Dans l’intimité de nos idoles, Laurent Delahousse nous emmène dans les années soixante suivre une nouvelle génération d’artistes : Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Joe Dassin, Françoise Hardy et Jacques Dutronc, Dalida et Alain Delon, ainsi que Claude François. Ils occupent le devant de la scène et deviennent les idoles de la jeunesse… Le « show business » est né et, avec lui, le phénomène des fans.

Vous allez découvrir toutes ces personnalités de la chanson loin de la scène, lorsque les lumières s’éteignent, que la pression du métier retombe.

C’est un album de famille qui s’ouvre, rempli de séquences qui n’avaient pas vocation à sortir et qui disent beaucoup de la complexité de ce métier, du poids de la célébrité et de tout ce qu’elle implique.

Cet épisode d’Archives secrètes nous donne à voir et à entendre des séquences peu connues.

– Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont été emportés par le tourbillon médiatique dès leurs débuts… Un réalisateur a réussi à capter un moment de répit où ils se retrouvaient enfin. Ce sont des séquences rares que vous allez revivre, commentées par Sylvie Vartan elle-même.

✨ Découvrez les séquences inédites de la vie du couple mythique que formaient Johnny Hallyday et Sylvie Vartan… « Archives Secrètes : dans l'intimité de nos idoles », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/NPRHbQdvDU — France 3 (@France3tv) May 13, 2021

– Joe Dassin fixait avec sa petite caméra les moments heureux de sa vie. Maryse, sa première épouse, et ses deux fils, Jonathan et Julien, nous ont ouvert les archives familiales.

– Françoise Hardy et Jacques Dutronc, pudiques et timides à l’extrême, ont toujours protégé leur histoire… Dans ce film, ils se révèlent en couple naissant et en jeunes parents.

– Derrière le duo « Paroles, paroles », interprété par Dalida et Alain Delon, se cache une histoire d’amour. Pour la première fois, vous entendrez les mots émouvants de la chanteuse le jour de la prise de voix.

– Claude François avait caché l’existence de son second fils Marc, mais des fans étaient dans la confidence… Ils l’ont filmé au plus près sur scène, dans les coulisses des émissions de télévision, au pied de son immeuble à Paris et dans son moulin de Dannemois. Ils nous ont confié leurs images restées secrètes pendant plus de quarante ans.

« Archives secrètes » débarque ce soir sur France 3 dès 21h05 puis en replay sur France.Tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés