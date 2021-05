« L’art du crime » du 14 mai 2021 : ce soir sur France 2 « Danse de sang »

5 ( 5 )



« L’art du crime » du 14 mai 2021. Suite de la saison 4 de votre série policière « L’art du crime ». Ce soir France 2 le deuxième épisode de la saison « Danse de sang ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou dès maintenant puis en replay sur France.TV



« L’art du crime » : dans cette nouvelle saison

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de « L’Art du Crime ».

« L’art du crime » du 14 mai 2021

Episode 2 : Danse de sang

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre a été commis. Tout accuse Estelle Domani (Sara Mortensen), l’une des danseuses du cabaret qui, frappée d’amnésie, ne peut se défendre. Sa fascination dévorante pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) joue contre elle.

En guests : Bruno Solo et Sara Mortensen



Cet inédit sera suivi dès 22h35 de l’épisode en rediffusion « Une ombre au tableau »

Le saviez-vous ?

– L’Art du crime a reçu le Prix du Public de la Meilleure Série au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2021.

– La série a été vendue par le département Distribution de Gaumont à 21 diffuseurs sur les 5 continents, ce qui représente plus d’une trentaine de territoires.

« L’art du crime » revient ce soir sur France 2 et sur France.TV.

