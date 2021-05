« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 14 mai 2021 : courrier de proches ou nourriture ?

4.6 ( 11 )



« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 14 mai 2021. Ce soir sur TF1 place à l’épisode 10 de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en live streaming puis replay sur myTF1.



« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 14 mai 2021 : au programme ce soir

En Polynésie, il y a de moins en moins d’aventuriers en lice pour le titre d’ultime survivant et les 100 000 euros en jeu. Mais les conditions de vie sont de plus en plus dures et il faut résister aussi bien physiquement que mentalement.

Certains vont connaître de vraies difficultés, mais l’entraide et le surpassement seront de nouveau au rendez-vous.

Et ce soir un choix cornélien attend un des aventuriers lors de l’épreuve de confort, « Le jeu des étoiles »



Soit un menu 4 étoiles avec une entrée, un plat et un dessert, soit le courrier des proches… Une récompense que le gagnant pourra partager avec deux autres personnes, mais comme suit :

– s’il prend le menu, il offre le courrier des proches à deux aventuriers;

– s’il prend son courrier, il offre un menu, un plat ou un dessert aux deux aventuriers qu’il aura désigné.

#KohLanta

🔥 Un choix cornélien attend un des aventuriers lors de l'épreuve de confort !

🤔 Le courrier des proches ou la nourriture ?

📺 @DenisBrogniart vous donne RDV demain à 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/geBPXnP7Ka — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 13, 2021

Alors courrier des proches ou nourriture ? Quel choix fera le gagnant de l’épreuve de confort ?

Qui sera éliminé au terme de ce 10ème épisode et alors que la finale s’annonce déjà ?

Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

