Ici tout commence du 13 mai : Salomé est choquée (résumé + vidéo épisode 139)

Ici tout commence du 13 mai, résumé et vidéo de l’épisode 139 – Salomé est encore une fois sous le choc ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle ne comprend pas pourquoi Laetitia et Kelly lui veulent et quel est le lien entre elles…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 139

Salomé n’en revient pas du comportement de Kelly et Laetitia. Pourquoi envoyer des mots anonymes et collectionner des photos d’elle dans un classeur, au lieu de venir lui parler directement ? Maxime suggère d’aller les confronter directement pour obtenir des réponses. Pendant ce temps là, Laetitia et Kelly sont dans de beaux draps. Et après avoir été menée en bateau, Salomé apprend une nouvelle qui la bouleverse.

Dans la serre avec Hortense, Mehdi est pris d’une hallucination auditive. Hortense s’inquiète pour Mehdi, qui est au plus mal. Et Jérémy fait son retour à L’institut.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 139 du 13 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

