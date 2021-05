4.9 ( 8 )



1/2 finale de la coupe de France : suivez GFA Rumilly Vallières / Monaco en direct, live et streaming. Et c’est ce soir que ça se passe dès 21h05 sur France 2 et France.TV.



Le petit poucet de la compétition, à savoir le GFA Rumilly Vallières, affronte l’équipe de Monaco, actuelle 3ème de la ligue 1.

Pour ne pas rater une miette de cette rencontre, branchez-vous sur Eurosport 2 (réservé aux abonnés) ou sur France 2 dès 21h05.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, possibilité de suivre la rencontre en streaming gratuit et légal sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV.



Fabien Lévêque et Eric Roy assureront les commentaires de ce match et Arnaud Mattéoli sera quant à lui au bord du terrain.

Le petit poucet de la Coupe de France reçoit Monaco pour une place en finale ! Ce soir à 21.05 ▶ https://t.co/qQQzgfQaIG pic.twitter.com/Ue7jwJPaqC — France 2 (@France2tv) May 13, 2021

Un streaming également possible pour les abonnés à Eurosport via le player de la chaîne.

Score en live et en direct

Vous pourrez également suivre le score en direct via le site Match en direct.

Et juste après sur France 2

Pour cette soirée exceptionnelle de football, France 2 proposera également le documentaire « Coupe de France, 100 ans d’émotions » permettant de se replonger dans la fabuleuse histoire de la « Vieille Dame » du football français et de revivre les petites et grandes histoires qui ont construit la légende de cette aventure sportive et humaine sans équivalent.

« Coupe de France, 100 ans d’émotions », écrit et réalisé par Christophe Duchiron, produit par Philippe Molins. Diffusion dès 23H20.

