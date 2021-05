Plus belle la vie : ce soir, Ariane remontée contre Patrick (résumé + vidéo épisode 4279 PBLV du 13 mai 2021)

4.9 ( 17 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4279 du jeudi 13 mai 2021 – Ariane est très remontée contre Patrick ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Patrick décide sans raison valable de lui retirer l’affaire des cambriolages et il s’approprie son indic… Ariane est furieuse !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick dans une secte, Sabrina et Nathan de retour à la coloc (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4279

Bilal est incapable de tuer Rousseau. Abdel le félicite, son plan a marché. Revel va voir Elsa, mal en point, et lui explique le plan avec Karim pour piéger Simonin. Une fois qu’ils auront prouvé que Simonin ment, Revel pourra convaincre Colbert de ne pas condamner Elsa. De son côté, Alison appelle Abdel et commence à évoluer un peu, cependant elle ne doit rien laisser paraitre face à Rousseau qui a peur qu’elle s’en aille…



Le problème d’électricité de Francesco tourne à l’obsession et il promet à Estelle que tout sera résolu dans la soirée. Luna lui conseille d’appeler un professionnel mais Francesco refuse. Estelle est ingénieuse, et en cachette, fait venir Franck pour tout réparer…

Patrick retire l’enquête des cambriolages à Ariane. Il rejoint Olivier pour un coaching. Ce dernier demande à Patrick de se surpasser encore et encore…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4279 du 13 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

