« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les éliminés de l’épisode 9 ? (résumé + replay 7 mai)

Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 9 du vendredi 7 mai 2021 – C’est parti pour le neuvième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination de Myriam lors du dernier conseil. Un conseil qui a laissé des traces sur le camps réunifié ! Thomas est en larmes, il se sent encore une fois trahi et il affirme qu’il ne veut plus parler à Laetitia, Lucie et Vincent.



Pendant ce temps là, Myriam rejoint le camps du jury final. Les ex-jaunes comprennent que leur groupe a totalement explosé !

Le jeu de confort est annoncé. Denis informe les aventuriers que c’est l’heure des binômes ! Leurs destins vont être liés pour ce jeu de confort, l’épreuve d’immunité et lors du conseil.



Place au tirage au sort. Maxine est avec Thomas, Laure est avec Flavio, Lucie est avec Arnaud, Laetitia est avec Vincent, et Magali est avec Jonathan. Il s’agit d’une épreuve de patience : tenir sur des rondins verticaux dans la position du koala ! A la clé comme récompense aujourd’hui : un frigo bien rempli comme à la maison, une nuit dans un lit confortable, un petit dej et de quoi faire des crêpes ! Ils en rêvent tous.



La victoire se joue entre Jonathan et Magali, et Flavio et Laure. Les deux binômes sont impressionnants ! Et c’est finalement Flavio et Laure qui remportent l’épreuve. Denis les informe qu’ils vont inviter un binôme, ils doivent choisir. Ils décident de faire au mérite, ils emmènent Jonathan et Magali. Tous saluent ce choix !

De retour sur le camps, le conseil est déjà dans toutes les bouches ! Avec les destins liés, Thomas est protégé car personne ne veut éliminer Maxine. Thomas est ravi que le tirage est sorti ait mis Vincent avec Laetitia, il veut venger Myriam et compte faire d’une pierre de coup !

Pendant ce temps là, Laure, Magali, Jonathan et Flavio profitent à fond de leur confort. Ils sont émerveillés en ouvrant le fameux frigo ! Laure et Magalie passent aux fourneaux. Après des spaghettis bolognaises, ils vont se coucher. Et au réveil, un petit dej royal les attend ! Jonathan, en bon bretons, prépare les crêpes.

Sur le camps, Vincent est inquiet et n’a pas trop le moral. Et Laetitia cherche un collier d’immunité ! Dès son retour, Vincent va parler à Flavio, il aimerait voter contre Thomas. Mais Flavio lui rappelle que pas grand monde voudra faire partir Maxine… Vincent se sent en danger, il part donc lui aussi à la recherche d’un collier. Mais c’est Laetitia qui finit par trouver un collier ! Il s’agit d’un « collier instantané », uniquement pour le prochain conseil.

Le lendemain, l’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’une épreuve inédite, où tout est question d’équilibre. Pas facile ! Jonathan et Magali sont proches du but mais c’est Arnaud et Lucie qui remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité !

De retour sur le camps, Laetitia abrège les souffrances de Vincent. Elle lui annonce qu’elle a trouvé un collier mais qu’il doit absolument donner le change et ne rien dire. Vincent joue bien et les autres semblent le croire.

Maxine s’inquiète, elle décide de chercher un collier. Lucie décide de l’aider ! Et bingo, Lucie trouve un indice pour une arme secrète. Mais elle doit chercher sur le camps, elle attire l’attention de plusieurs aventuriers, dont Vincent. Lucie ne trouve pas l’arme secrète et l’heure tourne, c’est bientôt l’heure du conseil. Elle finit par la trouver : le bracelet noir, il permet de voler un collier d’immunité ! Et elle peut céder son arme secrète, elle prévoit donc de la donner à Maxine.

C’est l’heure du conseil. Et sans surprise, Laetitia sort son collier d’immunité. Celui-ci est contré par le collier noir de Lucie, qu’elle offre à Maxine. C’est donc Vincent qui récolte le plus de votes contre lui, il est éliminé et entraine Laetitia dans sa chute.

Si vous avez manqué l’épisode 9 du 7 mai 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 14 mai pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

