Un si grand soleil : Maria assassinée, Jonathan embauché, ce qui vous attend lundi 10 mai (épisode n°641 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – En ce début de week-end, vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans le feuilleton « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°641 qui sera diffusé le lundi 10 mai, le Dr Alphand ne comprend pas ce qui est arrivé à Maria, morte d’un arrêt cardiaque inexpliqué.



Annonces



Annonces

Il autorise donc une autopsie et prévient Dimitri.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 mai 2021



Annonces



Annonces



Annonces





L’autopsie révèle que Maria est morte d’une surdose d’insuline et comme elle n’était pas diabétique, la police sait maintenant qu’elle a été assassinée ! Yann débute son enquête afin de savoir qui a tué Maria. Il prévient Becker qu’il va devoir réinterroger Sabine. Becker prévient sa fille et lui demande de rester éloignée de Dimitri le temps de l’enquête.



Annonces





De son côté, Bille est effondrée, Anissa et Enzo sont inquiets pour elle. Enzo est frustré de ne pas pouvoir la soutenir.

Quant à Jonathan, malgré la mise en garde de Florent, il continue de se rapprocher de Victor. Il prend son petit déjeuner à la paillotte et lui confie avoir envie de monter une ressourcerie en faisant travailler des sdf et anciens détenus. Mais une autre opportunité se présente à lui ! En effet, Davia informe Victor et Sofia de son intention de partir deux mois avec Quentin, qui a accepté de convoyer un voilier jusqu’au Brésil. Victor et Sofia décident d’embaucher Jonathan à l’essai pour remplacer Davia !

Rendez-vous lundi 10 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés