« Cassandre » du 8 mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « Nature blessée »

« Cassandre » du 8 mai 2021. Leader des audience le samedi soir « Cassandre » est de retour ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



« Cassandre » du 8 mai 2021 : l’épisode inédit de ce soir

Épisode 18 — Nature blessée

Avec Frédéric VAN DEN DRIESSCHE (François de Wolf), Claire BOROTRA (Laure Simonet), Julien FLOREANCIG (Antoine), Clara ANTOONS (Marie), Rémi BICHET (Christophe/Maxence)

Cassandre est appelée en urgence, un homme de 40 ans environ a été retrouvé inconscient dans un torrent. L’homme n’est pas mort, mais il est dans un état critique, et les premières constatations ne laissent aucun doute, c’est clairement une tentative d’assassinat. Cassandre le met illico sous protection policière : si celui qui a fait le coup apprend qu’il n’est pas mort, il pourrait vouloir finir le boulot ! Et pour ne rien arranger, impossible d’identifier cet homme, il n’a pas de papiers, et ses empreintes ne donnent rien…

Cassandre et son équipe découvrent que l’homme est connu des gens du coin, c’est un « original » qui s’appellerait Maxence, un décroissant qui vit en accord avec la nature, loin du monde. Cassandre tique : « un décroissant » ou « un homme qui se cache » ? Véritable choix de vie ou fuite ? Quels lourds secrets cache Maxence ?



Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série s’est imposée en tête des audiences en réunissant 5.17 millions de fidèles soit 20.8 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

En sera t-il de même ce soir ? En attendant de connaître les chiffres, Gwendoline Hamon et Alexandre Varga sont de retour ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV pour un inédit de « Cassandre ».

