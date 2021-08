Demain nous appartient du 24 août : Ulysse au plus mal (résumé + vidéo épisode 998 en avance)

4 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient du 24 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 998 de DNA – Ulysse est entre la vie et la mort ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il est hospitalisé et dans le coma, il va devoir être opéré d’urgence…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un mort, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 août)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 998

Ulysse est toujours dans le coma à l’hôpital. Le choc hémorragique qu’il a subi aggrave son cas. C’est une course contre la montre, il faut l’opérer de toute urgence. Eprouvée, Amanda est au chevet de l’homme qu’elle aime.



Annonces





Xavier, le procureur de Sète, veut prendre les choses en main, quitte à mettre sa vie en danger. Le nom d’un ancien braqueur dont le butin n’a jamais été retrouvé refait surface. Victoire a du mal à accepter le départ de Sandrine. Audrey trouve enfin un travail, même si ça ne plaît pas à ses enfants. Hadrien est heureux de faire découvrir la région à Jack mais celui-ci se crée de faux espoirs.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 998 du 24 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés