Demain nous appartient spoilers : un mort, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 août)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 août 2021 – Le week-end commence à peine et si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », vous devez avoir hâte de savoir ce qui vous attend pour la suite de la prise d’otages. Et il est temps de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée et très triste pour tous les habitants de Sète.



En effet, un coup de feu va retentir et un habitant va être tué ! La prise d’otages va se terminer en fin de semaine mais la vie des Sétois ne sera plus jamais la même et Amanda va devoir traverser la pire épreuve de sa vie.

Mais une histoire d’amour va naître de cette prise d’otages tandis que Sandrine et Morgane quittent Sète.



Quant à Louise et Bart, ils s’installent avec les enfants dans une nouvelle maison. Et Mathilde a un coup de foudre pour Clément.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 23 au 27 août 2021

Lundi 23 août (épisode 992) : La peur règne sur la ville. Les habitants de Sète entendent un coup de feu provenant du Spoon et pressent la police d’agir. L’idée que quelqu’un pourrait être blessé est insupportable. Audrey fait des pieds et des mains pour s’efforcer de se libérer du poids de la cohabitation chez les Chardeau. Elle est déterminée à trouver un travail afin de pouvoir louer un appartement. Morgane et Sandrine sont prêtes à entamer un nouveau chapitre loin de Sète.

Mardi 24 août (épisode 993) : Xavier, le procureur de Sète, veut prendre les choses en main, quitte à mettre sa vie en danger. Le nom d’un ancien braqueur dont le butin n’a jamais été retrouvé refait surface. Amanda doit faire face à l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Victoire a du mal à accepter le départ de Sandrine. Audrey trouve enfin un travail, même si ça ne plaît pas à ses enfants. Hadrien est heureux de faire découvrir la région à Jack mais celui-ci se crée de faux espoirs.

Mercredi 25 août (épisode 994) : Avec l’intervention de Xavier, la police fait un pas de plus vers la résolution du mystère du Spoon. Une histoire d’amour naissante se dressera inopinément sur leur chemin. Jordan finit par s’ouvrir à sa mère sur les raisons de sa colère. Il souhaite avoir de meilleures conditions de vie, ce qui pousse Audrey à faire davantage d’efforts. Louise et Bart sont ravis de leur arrivée dans leur nouvelle maison. En revanche, Mathilde est obsédée par son nouveau coup de foudre.

Jeudi 26 août (épisode 995) : C’est la fin du cauchemar à Sète mais les habitants doivent se confronter à la perte et au deuil. Et pourtant, dans le malheur naissent de nouvelles histoires d’amour. Nathan s’immisce lors d’un déjeuner entre Timothée et Manon. La tablette de Timothée est volée ; Hadrien soupçonne Nathan. Mathilde est sous le charme de Clément mais celui-ci souffle le chaud et le froid.

Vendredi 27 août (épisode 996) : L’accident du Spoon est à l’origine d’une grande perturbation à Sète. Des nouveaux changements s’imposent. Tout le monde doit accepter que certaines choses ne seront plus jamais les mêmes. La police veille à ce que le travail soit bien effectué. Cependant, Chloé reçoit une mystérieuse lettre. Pour récupérer la tablette de son fils, Victor n’hésite pas à menacer Nathan. Mathilde n’arrête pas d’appeler Clément mais celui-ci semble avoir une autre histoire avec une Sétoise.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 23 au 27 août

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

