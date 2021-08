« Jugée coupable » du 31 août 2021 : les épisodes de ce soir sur France 3 (final saison 1)

5 ( 5 )



« Jugée coupable » du 31 août 2021. Ce soir suite et fin de la saison 1 de « Jugée coupable ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV



« Jugée coupable » c’est l’histoire de Lola Brémond, une jeune femme au passé mystérieux. En quête de sa propre histoire, elle va devenir l’arme d’une vengeance qui la dépasse …

« Jugée coupable » : à propos

Lorsque Lola Brémond, 25 ans, se présente à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, elle déchante très vite : il n’y a jamais eu d’entretien de prévu. Accueillie fraîchement par Inès Leroux-Battaglia, la propriétaire de l’hôtel, elle ne comprend pas. Elle reçoit alors un message qui lui intime l’ordre de lire le journal local et elle y découvre qu’un crime terrible a eu lieu précisément vingt-cinq années plus tôt et qu’il a terriblement marqué la région ! Mais, surtout, la victime a une ressemblance physique frappante avec elle et pour cause…, elle va découvrir qu’elle est sa véritable mère, une jeune femme dont la rumeur, prompte à juger, dit qu’elle avait bien cherché ce qui lui était arrivé …

C’est le début d’une affaire qui, dans un climat inquiétant de vengeance et de meurtres, va plonger Lola dans un passé dont elle ignorait tout ! Une enquête sur l’identité de son père mais également de l’assassin de sa mère ainsi qu’une quête existentielle à la découverte de sa propre histoire.



« Jugée coupable » du 24 août 2021 :vos épisodes de ce soir

Ce soir les épisodes 5 et 6 dont voici un bref aperçu.

Episode 5

Georges Battaglia est entre la vie et la mort à l’hôpital. Les enquêteurs sont persuadés qu’il a violé Manon et qu’il l’a ensuite tuée pour l’empêcher de le dénoncer lorsqu’elle est revenue un an après. La famille Battaglia est au bord de l’implosion. Éric est persuadé de la culpabilité de son père, Inès ne veut pas y croire. Lola et Clément se rapprochent et sont maintenant unis dans la recherche de l’assassin…

Episode 6

Eric, en garde à vue, est anéanti. Il ne comprend pas comment son père peut penser qu’il a violé et tué Manon.

L’audition est interrompue, on vient de retrouver Lola inconsciente dans la piscine de l’hôtel. La jeune femme est entre la vie et la mort …

🔍 Pour connaître la vérité, il faut parfois en accepter le danger… Le dénouement de « Jugée coupable », c'est demain à 21.05 ! ⚠ Les 4 premiers épisodes sont toujours disponibles en replay sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ici ▶ https://t.co/K46HpLEHXY pic.twitter.com/fAYhQYl5HD — France 3 (@France3tv) August 30, 2021

La vérité que l’on cherche n’est pas forcément celle que l’on trouve… Le dénouement de « Jugée coupable » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.

