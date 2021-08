« Ils étaient 10 » du 31 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6 (final saison 1)

5 ( 5 )



« Ils étaient 10 » du 31 août 2021. La série adaptée du roman d’Agatha Christie tire sa révérence ce soir sur M6. Pour mémoire, il s’agit d’une adaptation contemporaine. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY..



« Ils étaient 10 » : piqûre de rappel

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. À la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

« Ils étaient 10 » du 31 août 2021 : vos épisodes de ce soir

Épisode 5

Après la mort de Xavier, les conflits entre les survivants s’intensifient. Aux abois, Victoria finit par découvrir la pièce secrète remplie d’écrans qui diffusent les images des caméras de surveillance. Elle est sauvagement assassinée par le « fantôme noir ». Malik est amoureux de Nina et veut la protéger. Lorsque les survivants trouvent le corps de Victoria, ils sont dévastés. Pas un seul n’échappera au meurtrier.

Épisode 6

Frappé à la tête avec une machette, Vincent vient agoniser aux pieds de Kelly. Il ne reste plus que Nina, Kelly et Malik sur l’île. Kelly est convaincue que les deux amoureux sont alliés contre elle, tandis que Nina ne peut s’empêcher de se méfier de Malik. Le doute et la peur rendent presque fous les trois derniers survivants. Kelly découvre à son tour la pièce secrète et se fait tuer par le « fantôme noir ». Ils ne sont plus que deux, et la voix l’a prédit, il n’en restera aucun. Mais si tous meurent, qui est donc le tueur ?



10 victimes ou 10 coupables ? « Ils étaient 10 », d’après l’œuvre d’Agatha Christie, c’est ce soir, mardi 31 août 2021, dès 21.05 sur M6.

