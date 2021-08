Demain nous appartient spoiler : Mathilde et Garance découvrent la vérité sur Clément (VIDEO)

5 ( 3 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Clément joue double jeu avec Garance et Mathilde dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », les choses vont finalement mal tourner pour lui…



En effet, dans quelques jours, alors que Clément embrasse Mathilde dans la cour du lycée, Garance les surprend et fait irruption. Elle le gifle et Mathilde comprend à son tour que Clément s’est moqué d’elle !



Mathilde et Clément roucoulent tranquillement dans la cour du lycée quand Garance déboule en trombes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est furieuse.

Clément essaie de se justifier et affirme que Mathilde n’est « qu’un flirt » et que c’est « une gamine ». Mathilde a mal et s’éclipse…



