Un si grand soleil : Colette Genton soupçonnée, Camille surprend sa mère et Serge, ce qui vous attend jeudi 12 août (épisode n°709 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°709 qui sera diffusé le jeudi 12 août, l’enquête sur la mort de Bernard Genton prend un nouveau tournant…



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 août 2021



En effet, Becker se confie à Janet. Il a de plus en plus de doute sur le décès de Bernard Genton… Il se demande si l’histoire de vengeance sur les témoins de l’affaire Marquant ne serait pas un prétexte. Et face à Alex au commissariat, sa femme est interrogée et précise qu’elle n’a pas eu d’enfant car son mari n’en voulait pas… Plus tard à l’hôpital, Janet trouve quelque chose dans le dossier de Colette Genton. Elle décide d’appeler Clément immédiatement pour le prévenir.

De son côté, Alain annonce à Violette que sa coronaropathie s’est aggravée car son corps rejette le greffon. Il lui faudrait une nouvelle greffe mais à son âge, Violette refuse et préfère laisser une chance aux jeunes. Elle décide d’arrêter son traitement et annonce la nouvelle à sa nièce, Céline, qui ne comprend pas. Myriam comprend et la défend, elle affirme que le choix appartient à Violette et qu’elles doivent le respecter.



Quant à Camille, elle a oublié son téléphone portable chez sa mère et y retourne. Sauf que Serge a rejoint Laetitia entre temps et que Camille les surprend dans un moment d’intimité… Sous le choc, elle rejoint Manu et lui raconte.

Rendez-vous jeudi 12 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

