Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 août 2021

4.9 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 27 août 2021 – Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche soirs, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 août 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Lucille continue de mener sa petite enquête et ça a des répercutions sur Akim au commissariat…

La coloc commence pour Anissa et ça met un coup au moral de Yasmine. Mais elle peut compter sur le soutien de Gérald. Et malgré la présence d’Antonin, Charles est bien décidé à tenter sa chance avec Anissa…



Annonces





Lundi 23 août 2021, épisode 716 : Alors que Lucille mène sa propre enquête, Levars est prêt à s’engager. De son côté, Violette prend ses dispositions, et Aline fait ce qu’elle sait faire le mieux : tirer les vers du nez.

Mardi 24 août 2021, épisode 717 : Tandis que Claire tombe à point nommé, Levars cherche une solution pour se mettre tout le monde dans la poche. Quant à Eliott, il doit entamer une nouvelle mission, et Anissa commence sa vie à la coloc.

Mercredi 25 août 2021, épisode 718 : Alors que Lucille se démène pour mieux comprendre la situation, Johanna prend un nouveau départ. Quant à Guilhem, il y a des choses qu’il n’encaisse pas, et Akim se sent acculé.

Jeudi 26 août 2021, épisode 719 : Alors qu’Akim est défaitiste sur son avenir professionnel, Gérald tente de remonter le moral à Yasmine. Pendant ce temps, qu’est-ce qui pourrait faire réagir Antonin ? Charles, lui, a une idée derrière la tête.

Vendredi 27 août 2021, épisode 720 Tandis que Camille et Kira sont bien décidées à profiter de la situation, Céline ne veut pas voir les choses en face. Pendant ce temps, l’ambiance tourne au vinaigre au commissariat.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 9 au 13 août 2021 en cliquant ICI

du 16 au 20 août 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés