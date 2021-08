« L’un dans l’autre » : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir (jeudi 12 août 2021)

4.3 ( 6 )



Annonces





« L’un dans l’autre » est diffusé pour la première fois en clair ce soir, jeudi 12 août 2021, sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou sur MYTF1 si vous n’êtes pas à la maison. Possibilité de voir le film en streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’un dans l’autre » : l’histoire

Voici des années que deux couples, Aimée et Pierre, et Pénélope et Eric, partagent une longue et solide amitié. Pourtant, au fil du temps, Pénélope et Pierre sont devenus amants. Ne supportant plus cette situation, ils décident de mettre fin à leur relation. Après une dernière nuit d’amour, ils se réveillent, stupéfaits, chacun dans le corps de l’autre ! Ils ne voient alors qu’une seule solution : vivre la vie de l’autre afin de taire leur secret. Les ennuis ne font alors que débuter…

Casting : interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux :

– Stéphane de Groodt (Pierre)

– Louise Bourgoin (Pénélope)

– Aure Atika (Aimée)

– Pierre-François Martin-Laval (Eric)

– Aure Atika : Aimée

– Ginnie Watson : Diane Lelong

– Jean-Benoît Ugeux : le psy



Annonces





…

Le saviez-vous ?

– Pour ce film Bruno Chiche, le réalisateur, s’est inspiré de l’histoire de couples d’amis;

– Malgré d’assez bonnes critiques, le film s’est contenté de 249 663 spectateurs lors de sa sortie en salles (source JPO Boxoffice)

« L’un dans l’autre » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés