« 9-1-1 » du 23 septembre 2021. Comme chaque jeudi soir depuis la rentrée de septembre, les équipes du 9-1-1 sont de retour sur M6 pour la suite de la 4ème saison inédite. Pour plus d’infos sur cette 4ème saison inédite, CLIQUEZ ICI.



« 9-1-1 » du 23 septembre 2021 : 3 épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 4)

Saison 4 – épisode 9 : Aveuglé

Athena et l’équipe de la 118 tentent de sauver des vies après un carambolage sur l’autoroute causé par un conducteur ivre. Maddie commence le travail tandis que Hen et Karen préparent leur fille adoptive à retrouver sa mère biologique.

Saison 4 – épisode 10 : Il n’y a pas de parents parfaits

La caserne répond à des urgences concernant des parents et leurs enfants, dont une fête d’anniversaire désastreuse. Chimney et Maddie s’adaptent à leur nouveau-né tandis que Hen et Karen sont très impactées par les retrouvailles entre leur fille et sa mère biologique.



Saison 4 – épisode 11 : Les gens qui sauvent

La 118 interviennent après un délit de fuite ayant laissé une personne qui leur est familière dans un état grave. Athena enquête sur une femme disparue après avoir été vue pour la dernière fois dans un casino.

Juste après

Dès 23h35 rediffusion de 3 épisodes des saisons précédentes

– Saison 3 – épisode 9 : Le doute

– Saison 3 – épisode 10 : Le bon esprit

– Saison 4 – épisode 7 : Nos chers voisins

Les équipes du « 9-1-1 » s’apprêtent à intervenir de nouveau ce soir, jeudi 23 septembre 2021, à partir de 21h05 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY.

