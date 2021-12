« New Amsterdam » du 1er décembre 2021 : vos épisodes de ce soir (saison 3)

5 ( 4 )

« New Amsterdam » du 1er décembre 2021. Malgré des audiences en demi-teinte, le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) et son équipe de médecins et d'infirmières sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la troisième saison inédite de New Amsterdam. Pour le replay, rendez-vous ensuite sur MYTF1.







Cette saison, le dévouement de Max et de son équipe à réparer le système de santé défaillant est mis à l’épreuve par la pandémie… Mais quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces héros médicaux désintéressés gardent espoir et s’engagent à fond… un patient à la fois.

« New Amsterdam » du 1er décembre 2021 : vos 3 épisodes inédits de ce soir

Le mur de la honte : Iggy attend avec impatience le retour du docteur Kapoor, mais il va apprendre une terrible nouvelle. Sharpe voit arriver sa nièce avec un jour d’avance et se sent complètement désemparée face à cette jeune femme très indépendante. En cette journée nationale de dépistage du V.I.H., Max découvre une affaire qui a eu lieu en 1986.

Les petits miracles : La maternité de New Amsterdam est surchargée car elle accueille des patientes d’un autre hôpital, dont la maternité a fermé suite à un procès. Aux urgences, il y a également un cruel manque de place et en cherchant un local pour examiner un patient, Walsh découvre la présence de Leyla. Brantley ne porte pas plainte, mais Leyla se retrouve de nouveau à la rue. Bloom lui propose de venir s’installer chez elle. Sharpe et Agnès Kao aident une jeune mère à accepter de se séparer de son nouveau-né pendant plusieurs mois, le temps de soigner une tumeur agressive. Iggy est appelé en consultation auprès d’Ydalis, une jeune patiente qui fait un déni de grossesse alors qu’elle est en plein travail. La relation entre Sharpe et sa nièce, Mina, est toujours très tendue. Max tente de la rassurer en lui disant qu’il vit la même chose avec Luna.



À portée de flics : Après son suivi psychiatrique, Chad, le patient qu’Iggy a «sauvé», est prêt à sortir et à retrouver une vie normale. Son ancien employeur ayant mis sous la porte, il se fait engager à la cafétéria de New Amsterdam. Reynolds tente de sauver la vie d’une petite fille victime d’une fusillade, d’après les dires de son père. Sharpe aide un couple à faire le voyage de leur vie, avant que l’homme ne décède de son cancer. Mina lui mène la vie dure et finit même par abandonner le lycée avec son diplôme d’équivalence plutôt que de terminer l’année. Agnès pense avoir trouvé la candidate idéale pour remplacer le docteur Kapoor, mais elle se trompe lourdement. Max s’est lancé un nouveau défi : permettre à tous les New-Yorkais modestes d’avoir accès gratuitement à internet afin de pouvoir se renseigner sur les traitements qu’on leur propose.

