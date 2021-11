« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 13 ? (résumé + replay 30 novembre)

5 ( 5 )

Koh-Lanta, La Légende, épisode 13 du mardi 3>0 novembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après son élimination lors du dernier conseil, Alix rejoint l’île des bannis.







Publicité





Place au jeu de confort : un grand classique de Koh-Lanta, l’étoile. Une épreuve qui avait coûté sa place à Sam lors de sa saison précédente ! Denis les informe que ce jeu va se jouer en équipes de 3. Ils gagneront à 3 et perdront à 3 ! Le tirage au sort désigne les capitaines : Laurent et Claude. Laurent choisit de prendre Sam et Ugo dans son équipe. Claude prend Jade et Phil. Quant à la récompense : un dîner à Bora Bora, un catamaran et une nuit dans une villa !







Publicité





Laurent tombe le premier, ses deux équipiers doivent donc descendre d’un cran ! Ugo tombe, ça se complique encore pour Sam. Claude tombe à son tour, Phil et Jade descendent d’un cran. Et Denis leur annonce que désormais ils doivent tous enlever une main ! Sam tombe. Phil, Jade et Claude remportent la victoire.

Tandis qu’ils profitent de leur confort, Laurent, Ugo et Sam reçoivent un miroir. Ils découvrent leur impressionnante perte de poids… Les autres sont de retour et leur expliquent le moment privilégié qu’ils ont vécu.



Publicité





Dans l’arène, c’est l’heure de l’affrontement. Alix, Christelle et Loïc s’affrontent pour l’avant-dernier duel ! Et c’est finalement Alix qui remporte la victoire, elle retourne sur l’île des bannis tandis que Loïc et Christelle sont éliminés.

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Denis informe les aventuriers qu’il s’agit d’une épreuve de logique et surtout qu’elle est éliminatoire ! Claude remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité. Jade est 2ème, Ugo 3ème, Phil 4ème, et Laurent 5ème. C’est fini pour Sam, qui finit en larmes.

Claude est désormais certain d’aller à l’orientation grâce à cette 22ème victoire individuelle. Sur le camps, les aventuriers sont tristes du départ de Sam. Mais de son côté il a la surprise de découvrir qu’il rejoint les bannis, son rêve d’aller sur les poteaux n’est pas encore envolé !

C’est l’heure du conseil et le dernier vote éliminatoire. Et c’est Ugo qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 13 de Koh-Lanta du 30 novembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 7 décembre pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta, La Légende ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note