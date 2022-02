Plus belle la vie : ce soir, le départ d’Emma (résumé + vidéo épisode 4473 PBLV du 9 février 2022)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4473 du mercredi 9 février 2022 – Emma est encore une fois sur le départ ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». La jeune femme part pour plusieurs semaines en Australie pour le travail. C’est avec émotion qu’elle dit au revoir à Baptiste et Mathis…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4473

Babeth revient avec des agents de sécurité et Anh Hao prend la fuite. Ce dernier a quand même eu le temps de faire une entaille dans le cou de Manon. De retour à la maison, Babeth soigne Manon et raconte à Patrick le courage qu’a eu Manon de s’interposer face à son agresseur. Patrick convainc la jeune fille de rester se reposer chez eux. Il remarque que le téléphone de Manon n’arrête pas de sonner. Elle finit par décrocher face à Patrick, c’est Rayan au téléphone qui ordonne à Manon de rentrer…



Baptiste a rendez-vous pour son premier jour de formation de pompier. C’est Jean-Louis Bizet, le capitaine, qui l’accueille. Il sera l’instructeur de Baptiste et d’autres jeunes volontaires. Jean Louis leur parle un peu de sa carrière, et plus Baptiste se montre enthousiaste, plus Jean-Louis se referme…

Karim n’est pas jaloux et assure à Abdel qu’il veut son bonheur. Abdel est stressé par son rendez-vous et demande à Barbara de lui indiquer un restaurant sympa…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l'épisode 4473 du 9 février

