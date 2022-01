EXCLU Plus belle la vie : Raphaël disparait, Babeth et Patrick apprennent la vérité (infos PBLV)

4.2 ( 55 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 18 février 2022 Alors que c’est la fin du week-end, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les accros à la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Babeth et Patrick vont enfin apprendre la vérité sur leur fils !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





En effet, au réveil, Patrick et Babeth s’aperçoivent que Raphael n’est plus là. L’angoisse monte et l’hypothèse de l’enlèvement devient de plus en plus probable. Ils pensent automatiquement à Manon. Patrick va remuer ciel et terre pour retrouver son fils. Mais Manon est introuvable également !…



Publicité





Babeth est en souffrance extrême, elle met sa propre fille et petite-fille à la porte car Aurore lui rappelle trop Raphael. La police enquête et fait sortir les fadettes du téléphone de Manon : un numéro revient sans cesse : celui de Rayan. Patrick et Eric foncent à la cité Rousseau interroger ce Rayan qui fait semblant d’être inquiet pour Manon. Mais n’ayant rien de concret pour le retenir, Patrick et Eric vont le garder à l’œil…

Babeth montre la médaille de St Benoit à Patrick, pour elle c’est un signe. C’est Manon qui a posé la médaille dans le berceau pour protéger le bébé. Babeth pense que Manon a un lien avec la religion Catholique. Patrick dresse la liste des couvents de la région…

Babeth et Patrick retrouvent enfin leur bébé. C’est un soulagement et ils préviennent le commissariat qu’ils arrivent avec Manon. Avant de partir du couvent, la sœur Elisabeth recommande à Manon de dire la vérité aux Nebout. Manon raconte la vérité à Patrick et Babrth : elle voulait un bel avenir pour son fils et a accouché sous X. Le jour de l’accouchement elle a donc échangé les bébés. Patrick et Babeth la prennent pour une dingue. Patrick est perturbé et revient chez Manon, il trouve un bracelet de maternité marqué X et a la confirmation par l’hôpital que Manon a bien accouché sous X le même jour que Babeth. Il fait part de ses découvertes à Babeth, qui s’effondre…

De son côté, Rochat est totalement sous emprise avec Malika. Après le PACS, Nathan est surpris d’apprendre que Rochat et Malika n’ont pas consommé leur PACS et que pire : Malika est rentrée dormir chez elle. Les gouts de Malika semblent avoir changé et elle emmène Rochat dans une boutique assez couteuse. Elle décide, avec l’argent de Rochat, de les relooker…

Rochat met le plan de Malika a exécution : il augmente le loyer de la coloc. Les colocs sont écœurés et Barbara piquée au vif, annonce à ses colocataires qu’elle quitte l’appartement. Elle habitera au-dessus du Marci, où le studio est libre. Au lycée, Nathan et Mouss tentent de comprendre comment Rochat as pu leur faire ça…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 31 janvier sur France 3

Voyant la famille Castel unie, Luna craint une reformation. Le moment est de courte durée puisque Elodie doit se rendre au commissariat. Elle fait face à Carillo et raconte à la police comment elle en est arrivée à travailler pour lui dans le but de réaliser le rêve d’Hugo. Une fois prise dans l’engrenage, Carillo l’a forcé à recommencer les trafics de drogue. Revel annonce à Elodie qu’elle est libre et que Bastien lui a négocié le statut de témoin protégé…

Rochat et Mouss retrouvent le foyer dans un état pitoyable. Noé n’a pas l’air de trouver ça grave et Betty se moque totalement de Mouss. Pour elle, il n’avait qu’à pas lui confier cette responsabilité. Mouss lui reprend les clefs du foyer et fait un bilan amer de l’échec de sa méthode…

Bilal, Abdel et Karim se précipitent pour réparer une panne d’électricité dans le local d’Ophélie. Ils veulent briller devant leur prof et se livrent à un véritable combat de coq…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 55 Aucune note