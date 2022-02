Audiences TV prime 8 février 2022 : « Alex Hugo » leader devant « S.W.A.T. »

5 ( 4 )

Audiences TV prime 8 février 2022. Malgré des épisodes en rediffusion, « Alex Hugo » reste le plus fort. Hier soir le premier épisode de la soirée a pu compter sur 4.25 millions de fans soit 20.% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 8 février 2022 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et des inédits de la série « S.W.A.T. ». 3.27 millions d’inconditionnels et 15.2% de part de marché pour le premier épisode, 3.02 millions et 15.9% pour le second.

M6 complète le podium avec son émission « Cauchemar en cuisine ». L’inédit proposé hier soir à Plougonver en Bretagne a convaincu 2.56 millions de personnes, soit 12.9% des téléspectateurs.

Petite soirée pour France 2 et son documentaire « Planète animale, les jeux de l’amour ». À peine 1.50 millions de curieux et 7.2% de part d’audience moyenne. Pas chez payé.



Arte complète le top 5 avec le documentaire « Chine : Le drame Ouighour ». Il a suscité l’intérêt de 848.000 téléspectateurs (pda 4%).

Quant à l’émission de W9 « Génération Hit Machine » notez qu’elle a ravivé les souvenirs de 701.000 nostalgiques (pda 3.6%).

#Audiences : GÉNÉRATION HIT MACHINE 🎶 🥇 Leader TNT 4+ (3.6% PDA)

🥈 2e chaine TNT et 4e chaine nationale FRDA-50 (6.1% PDA)

🥇 Leader TNT et 3e chaine nationale -50 ans (6.7% PDA) 🏆 700.000 téléspectateurs (pic à 900.000) 🎯 6.6% auprès des 15-34 ans pic.twitter.com/yHcvjUvXJn — W9 (@W9) February 9, 2022

