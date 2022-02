Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 13 février 2022

5 ( 3 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 13 février 2022 – Pour bien terminer le week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.







« Sept à huit » du dimanche 13 février 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Tapage nocturne, circulation incessante, chant du coq, 9 millions de français se plaignent de nuisances sonores. Des situations qui virent parfois au conflit de voisinage.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Edition spéciale, Harry Roselmack à la rencontre de ces salariés, agriculteurs ou retraités, frappés par la hausse des prix. Ils vivent au camping, cumulent plusieurs boulots ou font la chasse aux réductions pour sauvegarder leur niveau de vie. Un document sur cette France qui n’arrive plus à régler ses factures.

🔵 L’acteur Franck Gastambide dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. La revanche d’un enfant dyslexique aujourd’hui en haut de l’affiche.

EXTRAIT VIDEO DE SEPT À HUIT DU 13 FÉVRIER

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 13 février 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

